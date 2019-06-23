В Тбилиси потеряли аппаратуру для митинга

23 июня 2019     26
В Тбилиси потеряли аппаратуру для митинга

Один из организаторов акции протеста в Тбилиси — Георгий Нониашвили — рассказал, что сотрудники мэрии грузинской столицы украли выставленную перед зданием парламента технику. Речь идет о сцене и аппаратуре. Об этом сообщает «Грузия Online».

«Сегодня ночью мэрия выкрала технику и сцену. На первом этапе в мэрии нам сказали, что служба по очистке ошиблась, и [нам все] вернут. Затем же сказали, что все складировано и, если нам нужно, мы можем забрать», — рассказал активист. Организаторы акции попросили все вернуть.

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