В Тбилиси потеряли аппаратуру для митинга

Один из организаторов акции протеста в Тбилиси — Георгий Нониашвили — рассказал, что сотрудники мэрии грузинской столицы украли выставленную перед зданием парламента технику. Речь идет о сцене и аппаратуре. Об этом сообщает «Грузия Online».

«Сегодня ночью мэрия выкрала технику и сцену. На первом этапе в мэрии нам сказали, что служба по очистке ошиблась, и [нам все] вернут. Затем же сказали, что все складировано и, если нам нужно, мы можем забрать», — рассказал активист. Организаторы акции попросили все вернуть.