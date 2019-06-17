В театре Ленком рассказали о состоянии Марка Варшавера

Заместитель директора театра Ленком Сергей Вольтер прокомментировал информацию о госпитализации Марка Варшавера. По его словам, артист обратился в одну из московских клиник для проведения обследования.

«Все в порядке, у него плановое обследование, его даже не госпитализировали. Это все вранье», — цитирует замдиректора театра «Пятый канал».

Ранее журналисты телеканала сообщили о госпитализации 72-летнего директора Ленкома. Сообщалось, что артист почувствовал недомогание, после чего ему была вызвана бригада скорой помощи.

Ранее 17 июня сообщалось, что глава Дагестана Владимир Васильев попал в больницу в Москве из-за воспаления легких.

Источник: Газета Известия