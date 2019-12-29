В Тольятти во время выступления упал канатоходец

29 декабря 2019     10
В Тольятти во время выступления упал канатоходец

В Тольятти артист передвижного цирка сорвался с натянутого на высоте нескольких метров каната, сообщает 28 декабря ГТРК Самара.

Видео, на котором запечатлен инцидент, опубликовали в социальных сетях зрители. Канатоходец работал без страховки и потерял равновесие во время выполнения одного из трюков.

Акробат сорвался с каната и упал на цирковую арену вниз головой, после чего попытался встать, однако в итоге не смог этого сделать.

По информации издания Augustnews, артист отделался ушибами и госпитализирован в местную клинику.

1 декабря в подмосковном Сергиевом Посаде артист цирка, выполнявший трюк на мотоцикле, упал с высоты 4 м во время выступления.

Источник: Газета Известия

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