В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий

В Тольятти к одному из жилых домов привезли землю с фрагментами надгробий и могильными фотографиями. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление местной жительницы в соцсети.

Женщина опубликовала видео, на котором можно увидеть кучу земли с фрагментами фотографий с могильных плит и фрагментами надгробий. Инцидент произошел на улице Громовой.

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области рассказали, что полиция начала проверку после данной публикации. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

В ноябре 2019 года сообщалось, что в Красноярке (Омская область) детскую горку сделали из кладбищенской земли с венками, крестами и оградками. Информация о странной насыпи появилась в социальных сетях.

Источник: Газета Известия