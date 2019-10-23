В топливном союзе заявили о росте спроса на дизель

В России вместе с заметным падение спроса на бензин отмечается ощутимое увеличение интереса к поставкам дизельного топлива. Об этом в среду, 23 октября, сообщил глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша.

По его словам, если брать общий объем производства и поставок топлива на внутренний рынок, то по бензину производство примерно на 3%. При этом наблюдается изменение структуры распределения произведенного товара по секторам потребления. Так, по бензину поставки на экспорт выросли почти в 1,5 раза. В сравнении с прошлым годом товарные запасы выросли где-то на 200 тыс. т, объемы поставок на внутренний рынок снизились на 0,4%.

«По дизелю ситуация диаметрально противоположная. На фоне достаточно стабильного производства мы видим снижение экспорта, мы видим существенное увеличение объемов поставок топлива на внутренний рынок. По итогам года эта цифра будет порядка трех миллионов тонн выше, чем в прошлом году. Можно сделать вывод, что по бензину снижается спрос, зато по дизелю резко растет», — цитирует главу союза НСН.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев прокомментировал сообщения о падении спроса на бензин. По его мнению, одной из причин этого стал переход на другие виды автомобильного топлива, например, на газ и дизель, пишет «Федеральное агентство новостей».

Депутат Государственной думы Анатолий Аксаков высказал мнение, что снижение спроса на бензин носит временный характер, сообщает RT. Парламентарий не исключил, что это может быть связано с окончанием сезона отпусков.

Накануне в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков» «Известиям» подтвердили, что в 2019 году спрос на бензин вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году.

Источник: Газета Известия