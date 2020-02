В Торонто приземлился самолет без колеса шасси

Самолет канадской компании Air Canada благополучно приземлился в аэропорту Торонто без одного из колес шасси. Об этом 19 февраля сообщил телеканал CTV.

Airbus A319 со 120 пассажирами и пятью членами экипажа на борту летел из Нью-Йорка. Во время взлета у него отвалилось одно из колес шасси под правым крылом.

Лайнер приземлился благополучно, пострадавших нет.

Thankful to be on the ground safe and sound! My thanks to the captain and crew for their excellent work and communications. Well done https://t.co/1VCFwadFnX pic.twitter.com/meVTB8bDDB

— cameron milne (@digitalcam123) February 18, 2020