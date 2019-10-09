В тропическом лесу нашли мощное антибактериальное оружие

9 октября 2019     22
В тропическом лесу нашли мощное антибактериальное оружие

Международная группа ученых из России, США и Франции сообщили об обнаружении нового антибиотика, который производится почвенными бактериями рода Rhizobium, обитающих в тропическом лесу в регионе Лос Тукстлас (Мексика). Вещество, называемое фазолицином, демонстрирует антибактериальную активность, направленную против микроорганизмов, которые могут поражать бобовые растения. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Communications.

Исследователи провели поиск аминокислотных последовательностей в базе данных Национального центра биотехнологической информации (NCBI), которые были бы гомологичны (родственны) клебсазолицину — известному антибактериальному соединению, выделенному из Klebsiella pneumoniae. Это позволило найти кластеры генов, отвечающих за синтез фазолицина. Они включают в себя ДНК, что кодирует молекулу-предшественника антибиотика, а также белки, участвующие в образовании гетероциклов в фазолицине.

Фазолицин является пептидом (коротким белковым соединением), который содержит азол — пятичленный гетероцикл, имеющий как минимум один атом азота. В ходе экспериментов с кишечной палочкой показано, что действие соединения направлено против бактериальных рибосом — органелл, участвующих в синтезе белков. Таким образом, он является отличным от других азолин-содержащих пептидов природным антибиотиком, эффективным против таких фитопатогенных микроорганизмов, как Agrobacterium tumifaciens и A. rhizogenes.

Как пишут авторы, фазолицин может использоваться в будущем для разработки методов борьбы против патогенных для растений штаммов агробактерий и увеличивать урожайность бобовых культур.

Источник: Лента.Ру

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