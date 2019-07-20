В туалете самолета нашли мумифицированный эмбрион

В туалете самолета, прибывшего в аэропорт Барахас города Мадрида с Кубы, был найден мумифицированный эмбрион. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 3 июля, но известно о нем стало только сейчас.

Зародыш был обнаружен во время стандартного осмотра самолета полицией. Он был завернут в кусок ткани и лежал в отделении для бумажных полотенец.

Полиция допросила членов экипажа, которые заявили, что понятия не имеют, как зародыш оказался на борту. Также авиакомпания предоставила полицейским список пассажиров, чтобы они могли при необходимости вызвать их на допрос.

Заключения судебно-медицинских экспертов о том, является ли плод человеком или животным, пока нет.

В августе 2018 года человеческий эмбрион обнаружили в самолете авиакомпании American Airlines, который приземлился в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке.

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