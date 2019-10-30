В Туве сына чиновника задержали за наркоторговлю

30 октября 2019     22
В Туве сына чиновника задержали за наркоторговлю

Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю раскрыли деятельность преступной группы, которая поставляла наркотики из Республики Тыва в Красноярск. Среди подозреваемых оказался сын высокопоставленного чиновника из Тувы, сообщает в среду, 30 октября, краевое ведомство.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что на протяжении длительного времени члены группы занимались незаконным оборотом гашиша на территории региона.

«Известно, что один из них является сыном высокопоставленного чиновника органов власти Республики Тыва. Группа была задержана сотрудниками УФСБ с поличным», — цитирует «РИА Новости» сообщение. При этом имени подозреваемого в ФСБ не назвали.

По информации пресс-службы ведомства, задержание производилось во время «контрольной закупки». В квартире подозреваемых было обнаружено около 2 кг запрещенного вещества, уточняет телеканал «360».

В отношении организаторов канала сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

30 октября депутаты партии «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете. За рекламу и пропаганду наркотических веществ можно будет отправиться в места лишения свободы.

Источник: Газета Известия

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