В Тульской области запустили проект «Умный город»

24 июля 2019     14
В Тульской области запустили проект «Умный город»

В Новомосковске Тульской области в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» стартовал проект «Умный город». Об этом пишет ТАСС. По его данным, 24 июля состоялся брифинг, посвященный внедрению в регионе системы.

В Новомосковске уже создали платформу «Цифровой двойник города», которая является прототипом настоящего города. Она помогает анализировать его реакции на возможные изменения и внешние воздействия.

Основными направлениями работы являются развитие «умного» ЖКХ, городского управления, транспорта, инноваций для городской среды. Система уже интегрирована с Единой дежурной диспетчерской службой, отделением скорой помощи, отделением МВД, тепловой компанией.

Кроме того, осуществляется подключение к системе газовой и аварийной служб, водоканала, пожарной охраны и служб электроснабжения. Планируется внедрить интеллектуальную систему контроля исправности противопожарных систем на социально значимых объектах и в местах массового пребывания людей.

Тульская область является пилотным регионом для внедрения проекта «Умный город». Он направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, качества управления ими и создание комфортных и безопасных условий для их жителей.

Источник: Лента.Ру

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