В Тульской области 70 млн рублей направят на развитие детских лагерей

Власти Тульской области займутся проблемой устаревшей инфраструктуры загородных детских лагерей. На текущий момент ведется подготовка дорожной карты по обновлению учреждений.
Около 70 млн рублей выделено на 2020 год на работу в данном направлении. Сумма выросла почти в два раза по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщают «Тульские известия».
В оздоровительном лагере «Космос» планируется строительство новых корпусов. В других центрах отдыха ремонт будет вестись по поступившим из муниципалитетов заявкам. Кроме того, планируется организация малых форм отдыха школьников при музеях и спортивных объектах.
В 2019 году организован отдых более 107 тыс. детей в Тульской области. Ребята в возрасте от семи до 17 лет выезжали в здравницы Ставропольского края, Кубани, Крыма и Беларуси. При распределении путевок приоритет отдавали детям в трудной жизненной ситуации.
Источник: Газета Известия