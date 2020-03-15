В Турции введен запрет на въезд граждан из 14 стран

15 марта 2020     24
В Турции введен запрет на въезд граждан из 14 стран

C 14 марта Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан еще из 9 стран (Германии, Испании, Норвегии, Франции, Австрии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландов) в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19.

В общей сложности под запрет попали 14 стран. Он будет действовать до 17 апреля, сообщает телеканал NTV со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Мехмеат Кахита Турхана.

Помимо жителей этих государств, запрет распространяется на граждан третьих стран, побывавших в них в течение последних 14 дней. Также временно приостанавливается выезд для граждан Турции в эти страны.

На состояние на 15 марта число заболевших в Турции насчитывает 6 человек.

11 марта министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой выступил с рекомендацией к отельерам перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. Первый зараженный новым коронавирусом зафиксирован в Турции 10 марта.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта, всего в мире подтверждено свыше 136 тыс. случаев заболевания, скончались 5077 человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Супруга премьер-министра Испании заразилась коронавирусом
Супруга премьер-министра Испании заразилась коронавирусом

Супруга премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес заразилась коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина. Отмечается, что …


Выполнившие полет в районе Аляски российские Ту-142 показали на видео
Выполнившие полет в районе Аляски российские Ту-142 показали на видео

Телеканал «Звезда» опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором запечатлен полет российских противолодочных самолетов Ту-142 над Тихим и Северным Ледовитым …


Раскрыт результат теста Трампа на коронавирус
Раскрыт результат теста Трампа на коронавирус

Результат теста президента США Дональда Трампа на наличие коронавирусной инфекции оказался отрицательным. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома, передает …


Тест Трампа на коронавирус дал отрицательный результат
Тест Трампа на коронавирус дал отрицательный результат

Стали известны результаты теста президента США Дональда Трампа на коронавирус. Они показали отрицательный результат, приводят слова личного врача главы государства …


Порошенко успел вернуться на Украину до закрытия границ
Порошенко успел вернуться на Украину до закрытия границ

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернуться в страну из Испании до закрытия границ в связи с коронавирусом, которое намечено на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты