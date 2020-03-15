В Турции введен запрет на въезд граждан из 14 стран

C 14 марта Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан еще из 9 стран (Германии, Испании, Норвегии, Франции, Австрии, Дании, Швеции, Бельгии и Нидерландов) в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19.

В общей сложности под запрет попали 14 стран. Он будет действовать до 17 апреля, сообщает телеканал NTV со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Мехмеат Кахита Турхана.

Помимо жителей этих государств, запрет распространяется на граждан третьих стран, побывавших в них в течение последних 14 дней. Также временно приостанавливается выезд для граждан Турции в эти страны.

На состояние на 15 марта число заболевших в Турции насчитывает 6 человек.

11 марта министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой выступил с рекомендацией к отельерам перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. Первый зараженный новым коронавирусом зафиксирован в Турции 10 марта.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 14 марта, всего в мире подтверждено свыше 136 тыс. случаев заболевания, скончались 5077 человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

Источник: Газета Известия