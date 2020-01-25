В Турции возросло число погибших при землетрясении

Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Отмечается, что более 300 человек получили ранения.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции произошло 24 января в 20.55 по московскому времени в районе города Сивридже. Ранее сообщалось о том, что в результате погибло четыре человека: по два в провинциях Малатья и Элязыг. Пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова сообщила, что россиян среди пострадавших в результате землетрясения нет.

Источник: Лента.Ру