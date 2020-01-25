В Турции возросло число погибших при землетрясении

25 января 2020     12
В Турции возросло число погибших при землетрясении

Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

Отмечается, что более 300 человек получили ранения.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на востоке Турции произошло 24 января в 20.55 по московскому времени в районе города Сивридже. Ранее сообщалось о том, что в результате погибло четыре человека: по два в провинциях Малатья и Элязыг. Пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова сообщила, что россиян среди пострадавших в результате землетрясения нет.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В США задержан рэпер YG по делу о грабеже
В США задержан рэпер YG по делу о грабеже

Полиция Лос-Анджелес задержала американского рэпера YG по подозрению в грабеже, сообщил 24 января,портал TMZ. Уточняется, что рано утром в пятницу, …


Двух вернувшихся из Китая жителей Татарстана госпитализировали с ОРВИ
Двух вернувшихся из Китая жителей Татарстана госпитализировали с ОРВИ

00:41 В Татарстане трое местных жителей после прилёта из Китая обратились за помощью с повышенной температурой, двоих из них госпитализировали с …


В Турции возросло число погибших при землетрясении
В Турции возросло число погибших при землетрясении

Число погибших во время землетрясения на востоке Турции увеличилось до 14 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные …


Компании запретили добывать золото после прорыва дамб в Щетинкино
Компании запретили добывать золото после прорыва дамб в Щетинкино

В Красноярском крае по решению суда компания «Сисим», виновная в прорыве пяти дамб, лишилась лицензии на добычу золота на реке …


Тактаров вспомнил о стремлении организаторов «слить неамериканцев» в ранних UFC
Тактаров вспомнил о стремлении организаторов «слить неамериканцев» в ранних UFC

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров рассказал об отношении к представителям спортсменов не из США в ранних турнирах Абсолютного …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты