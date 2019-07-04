В Турции заявили об обязанности России контролировать действия сирийской армии

4 июля 2019     21
В Турции заявили об обязанности России контролировать действия сирийской армии

Российская Федерация должна контролировать действия правительственных войск в Сирийской арабской Республике (САР). Об этом заявил в четверг, 4 июля, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, контроль необходим, чтобы не допустить новых нападений на наблюдательные пункты турецких военных в провинции Идлиб. Президенты России и Турции обсуждали Сирию, добавил дипломат. «За действия Асада отвечает Россия», — цитирует Чавушоглу ТАСС.

В конце июня один турецкий военный погиб, трое пострадали в результате обстрела наблюдательных пунктов ВС Турции сирийской провинции Идлиб. После инцидента в генштаб ВС Турции для обсуждения произошедшего пригласили российского атташе в Анкаре.

13 и 16 июня два наблюдательных пункта в Идлибе подверглись минометным обстрелам, ранения получили трое турецких военных. Анкара обвинила в инциденте военных Сирии и ее сторонников.

Минобороны России сообщило, что ВКС РФ нанесли четыре бомбовых удара по террористам, которые вели обстрел поста вооруженных сил Турции в Идлибе.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

Источник: Газета Известия

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