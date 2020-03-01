В Турции заявили об отсутствии цели вооруженного противостояния с Россией

1 марта 2020     2
В Турции заявили об отсутствии цели вооруженного противостояния с Россией

В Турции заявили об отсутствии цели вооруженного противостояния с Россией. Об этом заявил министр обороны страны Хулуси Акар, сообщает РИА Новости в воскресенье, 1 марта.

Глава военного ведомства республики отметил, что операция «Щит весны» проводится на северо-западе Сирии в ответ на удар по позициям турецких войск, «унесшем 27 февраля жизни 36 военнослужащих в зоне деэскалации».

Ранее 1 марта боевики Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемые Турцией, заявили, что сбили в Сирии бомбардировщик Су-24, принадлежащий сирийским правительственным войскам. По их словам, самолет был уничтожен в небе над городом Саракиб провинции Идлиб. В Минобороны России назвали эту информацию фейком.

Также в воскресенье сообщалось, что Сирия решила сбивать все самолеты над провинцией Идлиб. Соответствующее заявление опубликовало командование сирийской армии.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда сирийская правительственная армия начала наступление в этом регионе. В ночь на 28 февраля турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии. Атака послужила ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.

Источник: Лента.Ру

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