В Турции начали эвакуировать туристов из-за пожаров на острове Мармара

В Турции эвакуируют туристов из-за масштабных лесных пожаров на острове Мармара, пишет во вторник, 13 августа, РЕН ТВ.

Отмечается, что пляжи заволокло дымом. Огонь подобрался близко к отелям, прибрежным кафе и пришвартованным яхтам.

12 июля турецкие курорты, расположенные на побережье Эгейского моря, такие как Фетхие и Даламан, затянуло дымом из-за лесных пожаров в юго-западной провинции Мугла, в которой сгорело около 350 га леса. Очаг пожара находился в 60 км от курорта Фетхие, где были эвакуированы жители более 30 домов. Огонь тушили 520 пожарных, 105 автоцистерн, 18 бульдозеров и 15 вертолетов.

Источник: Газета Известия