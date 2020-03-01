В Турции раскрыли детали уничтожения двух сирийских самолетов

1 марта 2020     11
В Турции раскрыли детали уничтожения двух сирийских самолетов

Два бомбардировщика Су-24, принадлежавшие силам президента Сирии Башара Асада, были сбиты турецкими военными при попытке атаковать самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Турции. Детали уничтожения сирийских самолетов раскрыли в Минобороны Турции в воскресенье, 1 марта, передает агентство Anadolu.

По данным военного ведомства, военнослужащие Турции также уничтожили три установки противовоздушной обороны (ПВО) сирийской армии, в том числе ту, при помощи которой ранее в воскресенье был сбит турецкий беспилотный летательный аппарат близ города Саракиб.

Об уничтожении двух самолетов ВВС Сирии ранее 1 марта сообщило агентство SANA. Отмечалось, что пилотам удалось катапультироваться.

До этого также стало известно, что подразделения сирийской армии сбили беспилотник турецкого производства, использовавшийся протурецкими боевиками Сирийской свободной армии (ССА). При этом сами джихадисты приняли сбитый БПЛА за сирийский Су-24 и приписали себе его уничтожение.

Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда сирийская правительственная армия начала наступление в этом регионе. В ночь на 28 февраля турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии. Атака послужила ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения. Турция пообещала отомстить Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.

Источник: Лента.Ру

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