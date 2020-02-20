В Турции рассказали о возможной встрече Путина и Эрдогана

20 февраля 2020     18
В Турции рассказали о возможной встрече Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут провести встречу в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

«Возможно, наши лидеры проведут переговоры», — сказал глава турецкого МИД. Он также отметил, что Москва и Анкара обменялись картами с указанием наблюдательных пунктов. Кроме того, Чавушоглу подчеркнул позицию его страны о необходимости прекратить атаки Сирии.

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00:01 — 13 февраля

Битва тиранов

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19 февраля Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в сирийском Идлибе. По его словам, это лишь вопрос времени, она может начаться в любую минуту. Турецкий лидер напомнил, что не удовлетворен переговорами с Россией по урегулированию конфликта.

В январе сирийская армия, несмотря на инициированный Россией и Турцией режим прекращения огня, активизировала действия против боевиков в Идлибе. Там сконцентрированы последние группировки вооруженной оппозиции и тех, кого Дамаск считает террористами. Правительственным силам в результате наступления удалось занять почти половину идлибской зоны деэскалации. Однако во время обстрелов погибли турецкие военнослужащие, а Эрдоган пообещал жестко отвечать на подобные действия.

В октябре 2019 года Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии против курдов и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). В начале ноября Россия и Турция договорились о ее приостановке, создании зоны безопасности на сирийско-турецкой границе и патрулировании региона. При этом президент Сирии Башар Асад заявил, что предлагал курдам вместе бороться с «турецкими захватчиками», но те отказались.

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Источник: Лента.Ру

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