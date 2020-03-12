В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса

12 марта 2020     5
В Турции решили перенести туристический сезон из-за коронавируса

Власти Турции предложили гостиницам и турфирмам страны перенести начало туристического сезона с марта на середину или конец апреля из-за коронавируса. Об этом пишет Anadolu.

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой рекомендовал туроператорам начинать организацию поездок в страну после 15 апреля. Министр торговли Рухсар Пекджан, в свою очередь, пообещал перенести все проводимые в Турции международные выставки на конец апреля.

В Анкаре выразили опасения, что, учитывая ситуацию в Европе, высок риск широкого распространения заболевания в Турции.

11 марта в Турции был выявлен первый заболевший COVID-2019. Местный житель заразился во время поездки в Европу.

В тот же день, 11 марта, Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию. По последним данным, число случаев коронавируса в мире превысило 120 тысяч. Более 4,3 тысячи человек умерли.

28 февраля президент Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council, WTTC) Глория Гевара подсчитала, что мировой ущерб туристической отрасли от коронавируса может составить около 22 миллиардов долларов.наибольшее негативное влияние заболевание COVID-19 окажет на Китай, где туризм составляет 11 процентов ВВП. Кроме того, под угрозой находятся страны, зависимые от путешественников из Китая, — например, Макао, Таиланд, Камбоджа и Филиппины.

Источник: Лента.Ру

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