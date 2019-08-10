В Тюмени подстрелили бойца Росгвардии

Сотрудник Росгвардии был ранен в Тюмени во время задержания вооруженного мужчины. Об этом советник директора ведомства генерал-майор Валерий Грибакин сообщил «Ленте.ру».

Инцидент произошел в ночь на 10 августа. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тюменской области патрулировал свой район и примерно в 00:30 заметил подозрительного человека на Интернациональной улице. Росгвардейцы направились в его сторону.

При приближении бойцов мужчина кинул в них какой-то предмет — это оказался рюкзак — и начал стрелять. Он попал в одного из силовиков и попытался убежать, но росгвардейцы открыли ответный огонь. Нападавшего ранили в ноги, задержали и обезоружили, а затем доставили в больницу. Отмечается, что это оказался мужчина 1970 года рождения.

Жизни раненного росгвардейца ничего не угрожает, добавил Грибакин.

3 августа сообщалось, что сотрудник Росгвардии получил ранение во время несанкционированной акции в центре Москвы.

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Источник: Лента.Ру