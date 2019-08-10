В Тюмени подстрелили бойца Росгвардии

10 августа 2019     22
В Тюмени подстрелили бойца Росгвардии

Сотрудник Росгвардии был ранен в Тюмени во время задержания вооруженного мужчины. Об этом советник директора ведомства генерал-майор Валерий Грибакин сообщил «Ленте.ру».

Инцидент произошел в ночь на 10 августа. Экипаж группы задержания вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Тюменской области патрулировал свой район и примерно в 00:30 заметил подозрительного человека на Интернациональной улице. Росгвардейцы направились в его сторону.

При приближении бойцов мужчина кинул в них какой-то предмет — это оказался рюкзак — и начал стрелять. Он попал в одного из силовиков и попытался убежать, но росгвардейцы открыли ответный огонь. Нападавшего ранили в ноги, задержали и обезоружили, а затем доставили в больницу. Отмечается, что это оказался мужчина 1970 года рождения.

Жизни раненного росгвардейца ничего не угрожает, добавил Грибакин.

3 августа сообщалось, что сотрудник Росгвардии получил ранение во время несанкционированной акции в центре Москвы.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Сколько двойняшек и тройняшек родилось в Крыму
Сколько двойняшек и тройняшек родилось в Крыму

Более 80 двоен и 3 тройни родились в Крыму с января по июнь. Об этом сообщила пресс-служба Крымстата. «За пять месяцев в республике родилось …


МЧС Крыма за сутки спасло 11 человек
МЧС Крыма за сутки спасло 11 человек

Сотрудники крымского МЧС за сутки спасли в море у берегов Ялты и Коктебеля 11 человек. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба главного …


Ночью в Севастополе сгорел автомобиль
Ночью в Севастополе сгорел автомобиль

Пожар произошел в ночь с пятницы на субботу во дворе домов №20 – 22 на ул. Хрюкина. Загорелся Рено Дастер, …


В Севастополе Фольксваген сбил мотоциклиста
В Севастополе Фольксваген сбил мотоциклиста

ДТП произошло днем 10 августа на перекрестке улиц Героев Севастополя и Макарова, там не смогли разъехаться Фольксваген и мотоцикл. Водитель …


В Курганской области возбудили дело после ДТП с рейсовым автобусом
В Курганской области возбудили дело после ДТП с рейсовым автобусом

12:59 Следственные органы возбудили уголовное дело по факту аварии с участием рейсового автобуса в Куртамышском районе Курганской области, в результате …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты