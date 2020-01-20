В Тюмени создали портал со всей медицинской информацией по региону

Для жителей Тюменской области создали портал МЕДИНФО 72, на котором собрана вся информация о медицине в регионе. На сайте публикуются истории о врачах, новости «Бережливой поликлиники», полезные советы.

Как рассказали агентству «Наш город» в областном департаменте здравоохранения, большой интерес у пользователей вызывают разделы «Рейтинг врачей», «Совместимость лекарственных препаратов» и «Экспертное мнение». Для того, чтобы получить возможность участвовать в опросах и оценивать деятельность специалистов, необходимо зарегистрироваться и создать личный кабинет.

В 2020 году на единую платформу планируется перевести все сайты государственных медицинских учреждений. Также должна быть развития закрытая часть сайта, предназначенная для медиков. На новом портале появится возможность обратной связи с пациентами.

Источник: Газета Известия