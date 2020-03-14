В УЕФА высказались о переносе Евро-2020 из-за коронавируса

14 марта 2020     16
В УЕФА высказались о переносе Евро-2020 из-за коронавируса

Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин высказалась о возможном переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за распространения коронавируса. Ее слова приводит Football Italia.

«Я считаю, что сейчас уместно оставить время для завершения национальных лиг и отложить проведение Евро-2020 на год», — заявила Кристиллин. Она отметила, что выражает исключительно собственное мнение. «Мы изучаем возможность, перенести ли чемпионат Европы на следующий год», — добавила она.

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18:46 — 12 марта

Окончательное решение по проведению чемпионата Европы летом 2020 года УЕФА должен будет огласить 17 марта. Ранее организация приостановила розыгрыши всех турниров, которые проводятся под ее эгидой, включая Лигу чемпионов и Лигу Европы.

По последним данным, в мире зафиксировано более 154 тысяч случаев заражения коронавирусом. Умерло при этом 5789 человек, излечилось — 72587. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Источник: Лента.Ру

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