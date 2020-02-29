В УЕФА оценили вероятность переноса Евро-2020 из-за коронавируса

29 февраля 2020     19
В УЕФА оценили вероятность переноса Евро-2020 из-за коронавируса

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оценил вероятность переноса чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за коронавируса. Заявление организации приводит ТАСС.

В УЕФА подчеркнули, что необходимости менять что-либо в запланированном расписании турнира на данный момент нет. Отмечается, что Евро-2020 начнется 12 июня 2020 года в Риме. «УЕФА находится в постоянном контакте с международными и местными властями по вопросу коронавируса. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем», — добавили в организации.

25 февраля вице-президент УЕФА Мишель Ува в эфире Rai Radio 1 Sport допустил отмену матчей турниров под эгидой союза, в случае требований со стороны отдельных государств. При этом он отметил, что УЕФА постарается не прервать ни одно соревнование.

Власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане 31 декабря 2019 года. Согласно последним данным, во всем мире коронавирусом заразились более 84,1 тысячи человек, большинство из них находятся в Китае, 2,9 тысячи заболевших умерли.

Евро-2020 должен пройти с 12 июня по 12 июля на 12 стадионах в 11 странах.

Источник: Лента.Ру

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