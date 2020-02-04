В украинском учебнике истории старое фото перепутали с мемом с Киану Ривзом

Голливудский актер Киану Ривз попал на страницы украинского учебника по всемирной истории для 10 класса. Об этом сообщил сайт delo.ua.

На 58-й странице книги присутствует фотография неизвестного автора «Обед на небоскребе», сделанная в 1932 году, его еще называют «Нью-йоркские рабочие, обедающие на поперечной балке», пишет «Газета.ру». Ривз изображен там вместе с другими героями снимка, хотя в то время его там еще быть не должно. Причем изображение актера взяли из знаменитого мема «Как дела, пирожок?», отмечает телеканал «360». На той же странице начинается девятый параграф книги «Соединенные Штаты Америки в период между войнами».

Автором учебника выступил Игорь Щупак. Книга была выпущена в 2018 году за счет госбюджета, она рекомендована школам министерством образования и науки Украины, пишет НСН. В аннотации сказано, что учебная литература «отличается особенной системой построения и структурирования учебного материала».

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», для каждого нового учебного года министерство образования Украины издает утвержденный список школьных учебников, а из школ изымаются идеологически не подходящие для правящего режима книги.

В декабре 2018 года сообщалось, что фотография британского актера Бенедикта Камбербэтча, ставшего популярным после исполнения роли знаменитого сыщика Шерлока Холмса, украсила обложку украинского учебника по зарубежной литературе для десятиклассников.

Источник: Газета Известия