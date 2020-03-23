В Улан-Удэ погиб сорвавшийся с моста мужчина

23 марта 2020     13
В Улан-Удэ погиб сорвавшийся с моста мужчина

В Улан-Удэ мужчина погиб, упав с моста на лед. Об этом 23 марта сообщает Ариг Ус online.

Инцидент произошел в понедельник, 23 марта. Тело мужчины обнаружили на льду под мостом через реку Селенга. По словам спасателей, погибшему было 38 лет. По словам очевидцев, он стоял на парапете и случайно сорвался вниз, уточняет «Федеральное агентство новостей».

У него зафиксировали многочисленные повреждения, характерные для падения с большой высоты. На месте работают специалисты, устанавливаются причины произошедшего.

Ранее 23 марта сообщалось, что мужчина выжил после падения с 16-го этажа в Санкт-Петербурге. Он упал на капот автомобиля, припаркованного возле дома, после чего соскользнул на тротуар. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

Источник: Газета Известия

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