В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

18 августа 2019     26
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

В Ульяновской области обнаружены тела шести человек, в том числе трех несовершеннолетних. Об этом сообщила областная прокуратура.

Тела двух пенсионеров, их дочери и двоих малолетних детей найдены в частном доме в селе Патрикеево, еще один труп подростка, — в 500 метрах от него, передает ТАСС.

Следственные органы не исключают, что подросток убил всю семью, после чего свел счеты с жизнью.

По информации ведомства, подросток оставил предсмертную записку. В ней говорится, что он собирается покончить с собой и переживает, что родственники будут его оплакивать. Чтобы не расстраивать родных, он решил забрать их с собой.

По факту убийства семьи возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего», сообщает «РИА Новости».

По информации РЕН ТВ, накануне убийства школьник обсуждал свои планы с другом. В сообщениях говорилось, что мать и младшие дети (четырехлетние двойняшки, мальчик и девочка) его не любят. Бабушку и деда он решил убить, «чтобы не расстраивать».

В мае 2019 года житель Ульяновской области напал на семью соседей. В результате отец семьи и десятилетний младший сын погибли. Мать и старшая дочь попали в больницу. Накануне мужчина был в числе приглашенных на празднование совершеннолетия девушки.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Врио губернатора поделился своими впечатлениями от прогулки по ночному Севастополю
Врио губернатора поделился своими впечатлениями от прогулки по ночному Севастополю

В субботу, 17 августа, поздно вечером Михаил Развожаев прогулялся по центру города. Впечатлениями он поделился на своих страницах в соцсетях. …


Солист из Новой Зеландии спел партию Евгения Онегина на фестивале в Херсонесе
Солист из Новой Зеландии спел партию Евгения Онегина на фестивале в Херсонесе

Одним из иностранных гостей, приехавших в Севастополь на международный фестиваль оперы и балета, был Джулиан Ван Миллаертс. Он родился в …


Кафельников оценил прогресс российских теннисистов Хачанова, Медведева и Рублёва
Кафельников оценил прогресс российских теннисистов Хачанова, Медведева и Рублёва

14:38 Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников оценил прогресс россиян Карена Хачанова, Даниила Медведева и Андрея Рублёва. © David Kirouac/Icon …


Вести Севастополь. События недели 18.08
Вести Севастополь. События недели 18.08.2019

Главные темы программы: – Почему застройщики пытаются подменить долевое участие договором займа, отдавать который обещают недвижимостью? Наш корреспондент попытался купить …


В Крыму за неуплату 14 млн рублей налогов осуждены руководители завода
В Крыму за неуплату 14 млн рублей налогов осуждены руководители завода

Директор и главный бухгалтер завода по производству металлопродукции в Симферополе обвиняются в уклонении от уплаты налогов в размере 13,8 миллионов рублей и подделке финансовых документов. В налоговой …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты