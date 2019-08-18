В Уссурийске началась эвакуация и-за подтоплений

18 августа 2019     19
В Уссурийске началась эвакуация и-за подтоплений

В Уссурийске (Приморский край) объявлена эвакуация из-за паводка. В пункт временного размещения доставлены 17 человек, в том числе двое детей, сообщила администрация города.

Глава администрации Евгений Корж дал поручение обследовать все подтопленные помещения и убедиться, что там не осталось детей, инвалидов и пожилых людей.

Причиной для вывоза людей стал подъем воды в реке Раздольной — за 12 часов он вырос на 63 см и составил 8,87 м. В ее притоках Комаровке и Раковке вода поднялась на 86 см.

Накануне в Приморье прошел тайфун «Кроса». Он затопил 17 участков дорог, оставил без транспортного сообщения несколько сел.

Ранее в августе над Приморьем прошел тайфун «Лекима», за несколько дней обрушивший на регион половину месячной нормы осадков.

Источник: Газета Известия

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