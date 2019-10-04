В ФАС подсчитали темп роста цен на авиабилеты

За восемь месяцев 2019 года средняя цена на авиабилеты эконом-класса на внутрироссийских направлениях выросла на 5,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного Федеральной антимонопольной службой (ФАС).

Этот показатель немного выше темпа инфляции, отметили в ведомстве. Опережение обусловлено ростом спроса, говорится в сообщении ФАС. Число перевезенных пассажиров увеличилось на 8%, пассажиропоток (количество пассажиро-километров в полете) — на 10%.

На некоторых направлениях рост цен опережал средний показатель. Это касается рейсов из Москвы в Красноярск, Архангельск, Оренбург и на Дальний Восток, а также внутрирегиональных перевозок авиакомпании «Аврора» на Дальнем Востоке. Данные об этом переданы в органы ФАС для выяснения всех обстоятельств. Также ведомство намерено проверить цены на авиатопливо в аэропортах Якутска, Магадана и Южно-Сахалинска.

В ФАС подчеркнули, что цены при прямых продажах (на сайтах перевозчиков и в официальных кассах) справедливее, чем у перекупщиков.

В сентябре эксперты туристического поисковика Aviasales сообщили, что средняя стоимость авиабилетов на рейсы в экономклассе повысилась в России на 1,35% и составила 14,470 рублей. В том же месяце в Минтрансе заявили о росте цен на авиабилеты в РФ за полугодие на 7%. После Росстат привел данные о повышении средней стоимости перелета в экономклассе на 24%.

В Федеральной антимонопольной службе опровергли подсчеты Росстата, заявив, что двухзначных темпов роста цен на авиабилеты нет.

Источник: Газета Известия