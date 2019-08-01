В Финляндии начали штрафовать людей на самокатах

1 августа 2019     20
В Финляндии начали штрафовать людей на самокатах

Полиция Хельсинки выписала первые четыре штрафа пользователям городских служб проката самокатов за опасные маневры на тротуаре. Об этом в Twitter сообщил командир центра безопасности дорожного движения полиции Финляндии Деннис Пастерштейн.

По его словам, всех нарушителей оштрафовали на сумму в €40 за опасное управление электрическим самокатом на оживленном тротуаре в Эспоо.

Määräsimme juuri ruuhkaisella Espalla 4 x 40 euroa rikesakkoa sähköpotkulaudalla ajosta jalkakäytävällä. #Helsinki pic.twitter.com/0gEvTjjrQG

— Dennis Pasterstein (@DPasterstein) July 31, 2019

Штраф был введен после того, как финские медики заявили, что с появлением городских служб проката самокатов количество случаев травматизма на улицах города многократно увеличилось.

5 июля стало известно, что ЦОДД предложил приравнять самокаты, электросамокаты и сегвеи к видам транспорта и ввести административную ответственность для их владельцев.

Источник: Газета Известия

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