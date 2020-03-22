В Финляндии российская девочка вышла в финал конкурса талантов

Девятилетняя россиянка Вероника Истомина прошла отборочный тур на шоу Talent Suomi, идущий в прайм-тайм на финском телеканале MTV3, дошла до полуфинала, а потом и вышла в финал конкурса, который состоится 5 апреля.

Семья ребенка переехала в финский Лахти в 2018 году из Санкт-Петербурга. Девочка еще в России посещала районную музыкальную школу №38 по Выборгскому району города и местный филиал ансамбля «Непоседы». Переехав заграницу, Вероника начала заниматься с педагогом по вокалу, пишет в воскресенье, 22 марта, «РИА Новости».

По словам матери ребенка, в мае прошлого год девочка заняла второе место в детского вокального конкурса в Савонлинна, а в июле представитель оргкомитета конкурса попросил их принять участие в шоу талантов.

Исполнительница мечтает стать певицей. «Хочу стать известной певицей или просто певицей. Выступать по всему миру и делать людей счастливыми», ― сказала Вероника.

Накануне 21 марта стало известно, что участники конкурса «Евровидение» в 2021 году должны выбрать новый трек. Композиции этого сезона уже устареют.

18 марта организаторы «Евровидения» сообщили в соцсетях мероприятия, что конкурс в этом году переносится из-за угрозы распространения коронавируса. Позже участники группы Little Big, которая должна была выступить от России на «Евровидении», поддержали подобное решение.

Источник: Газета Известия