В ФСБ пришли с проверкой после жалобы родственника династии Романовых

2 октября 2019     29
В ФСБ пришли с проверкой после жалобы родственника династии Романовых

Главная военная прокуратура проверяет 2-ю службу (защита конституционного строя и борьба с терроризмом, СЗКСиБТ) ФСБ в связи со злоупотреблениями при внесении иностранных граждан в списки лиц, которым запрещен въезд в Россию. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в спецслужбах.

Одного из сотрудников контрразведки подозревают в помощи бизнесменам в устранении конкурентов и партнеров с зарубежными паспортами путем внесения данных последних в черные списки, уточняет агентство.

По данным «Росбалта», официально интерес военных прокуроров к действиям сотрудников СЗКСиБТ возник после жалобы гражданки Украины, которая, ненадолго уехав из России на родину во время бизнес-конфликта, по возвращению узнала о запрете на въезд в РФ. Запрет был вынесен на основании секретного распоряжения ФСБ, в котором женщина охарактеризована как лицо, представляющее угрозу безопасности страны. На фоне захвата общего с партнерами в России бизнеса украинка написала жалобу в Главную военную прокуратуру, и обращению был дан ход.

Неофициально, как отмечает агентство, прокуроры могли использовать эту жалобу как повод в целом разобраться в ситуации со злоупотреблениями сотрудников СЗКСиБТ. О ней якобы стало известно после инцидента с крупным иностранным бизнесменом, дальним родственником представителей династии Романовых, который, неожиданно столкнувшись с вынесенным ему ФСБ запретом на въезд в Россию, обратился в Кремль, однако тогда стороны решили не афишировать эту историю и не привлекать правоохранительные органы, утверждает «Росбалт».

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15:43 — 5 июля

Изучив материалы ФСБ, на основании которых украинке запретили въезд в Россию, военная прокуратура пришла к выводу, что они были сфабрикованы, а реальные причины не пускать женщину в страну отсутствовали. В отношении ответственного за эти материалы сотрудника СЗКСиБТ было начато расследование по статье УК о превышении должностных полномочий, однако доказать, что он действовал по заказу бизнесменов, не удалось, пишет агентство. В ближайшее время материалы дела должны поступить в суд.

За последние полгода в России были арестованы несколько высокопоставленных офицеров ФСБ, в том числе из элитных спецподразделений. Так, в июле под стражу по делу о разбое были заключены сотрудники управлений «Альфа» и «Вымпел» Центра специального назначения, тогда же стало известно о поимке двух офицеров СЗКСиБТ. В апреле были задержаны трое полковников ФСБ, один из которых — Кирилл Черкалин — на момент поимки занимал должность начальника отдела в управлении «К» службы экономической безопасности. На фоне нескольких резонансных дел, связанных с сотрудниками различных подразделений ведомства, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов рассказал, что ветераны структур госбезопасности не понимают, «откуда взялось такое количество преступников в системе».

Источник: Лента.Ру

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