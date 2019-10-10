В футбольном симуляторе разглядели матерное оскорбление российского клуба

10 октября 2019     11
В футбольном симуляторе разглядели матерное оскорбление российского клуба

Пользователи обнаружили баннеры оскорбительного характера в футбольном симуляторе японской компании Konami Pro Evolution Soccer 2020 (PES 2020). В частности, на контент видеоигры обратили внимание в Twitter-аккаунте «CРА4ТВ».

На снимке экрана игры пользователи обнаружили баннер с оскорбительной надписью в адрес столичного ЦСКА, выполненную в латинской транслитерации. «Еще никогда PES не был таким реалистичным», — написал автор поста.

Серия PES выходит ежегодно. PES 2020 — уже второе издание симулятора, в котором присутствует полностью лицензированная Российская премьер-лига (РПЛ). Ранее создатели ограничивались включением в видеоигру лишь российских клубов, которые участвовали в еврокубках.

В серии игр FIFA от канадской компании EA Sports, конкурента PES, российский чемпионат был представлен начиная с 10-го издания. В FIFA 2020 отсутствует РПЛ из-за эксклюзивного права на использование лицензии у японской компании.

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Источник: Лента.Ру

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