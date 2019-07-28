В Хельсинки зафиксировали рекордно высокую температуру

На старейшей метеорологической станции Финляндии, которая находится в столице страны Хельсинки, зафиксировали рекордно высокую дневную температуру. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на метеорологический институт Финляндии.

Так, 28 июля воздух прогрелся до +31,8 градуса, что является самым высоким показателем за последние 175 лет.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1945 году, когда дневная температура составила +31,6 градуса. Точная дата предыдущего рекорда не называется.

Несмотря на такие показатели, в ближайшие дни синоптики прогнозируют в Финляндии резкое снижение температуры из-за смещения атмосферного фронта.

Аномальное похолодание метеорологи прогнозируют и в Москве. Ожидается, что 29 июля столбики термометров не поднимутся выше +16 градусов днем и +10 градусов ночью.

Источник: Газета Известия