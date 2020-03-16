В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей

В городе Леграде (Хорватия) началась распродажа домов и земельных участков по цене одной хорватской куны (примерно 11 рублей или 0,15 доллара) в целях увеличения численности населения. Об этом пишет bne IntelliNews со ссылкой на Hrvatska radiotelevizija.

В настоящее время в Леграде проживает всего 2241 человек, а в самой стране наблюдают длительный демографический спад (он начался после вступления Хорватии в ЕС в 2013 году). Поэтому власти страны делают ставку на иностранных работников, особенно в таких сферах, как туризм и строительство.

Сделку можно заключить при условии, что покупатель моложе 40 лет. Также он должен остаться жить в Леграде на 15 лет. Взамен местные власти субсидируют покупку недвижимости в размере до 35 тысяч хорватских кун (381,1 тысячи рублей) и компенсируют стоимость ремонта в размере до 25 тысяч хорватских кун (272,2 тысячи рублей).

«У нас самый низкий уровень безработицы в округе, учитывая близость таких крупных городов, как Копривница, Лудберг и Прелог. У нас практически нет нетрудоустроенных, поэтому мы и ищем новых работников», — сказал мэр Леграда Иван Саболич.

Многие другие населенные пункты в Европе ранее уже присоединились к подобной акции. Например, в конце января 2020 года о распродаже домов по 1 евро объявил первый итальянский город — Таранто.

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Источник: Лента.Ру