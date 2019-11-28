В центре Киева пропало электричество

27 ноября 2019     14
В центре Киева пропало электричество

В среду, 27 ноября, в центре Киева отключили электричество. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на очевидцев.

Электроэнергии нет в Печерском районе, на улице Ивана Кудри и бульваре Леси Украинки. Издатель Игорь Мехеда рассказал изданию «Обозреватель», что без света также осталась улица Маккейна и правительственные здания. «Светофоры и городское освещение тоже не работает, начинаются пробки», — отметил он.

По данным агентства «Украинские новости» света нет в домах на Крещатике, майдане Незалежности, Владимирской, Десятинной, Михайловской и других улицах.

Как сообщили агентству в компании «Киевэнерго», подача электричества была прекращена из-за повреждения сетей. Специалисты уже работают над устранением проблемы, но ремонт может занять до 12 часов.

По данным «Киевэнерго», общая задолженность потребителей за поставленную им электроэнергию превышает 1 млрд грн ($37,8 млн), из которых около 332 млн грн ($12,5 млн) — это долг населения.

В августе «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) сообщило об отключении электричества коммунальному предприятию «Лисичанскводоканал» в Луганской области. Организация обеспечивала питьевой водой город Лисичанск.

По данным агентства УНН, долг предприятия перед энергетиками превысил 142 млн гривен (около $ 5,6 млн).

Источник: Газета Известия

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