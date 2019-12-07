В центре Москвы посетители кафе устроили массовую драку с ножами

7 декабря 2019     12
В центре Москвы посетители кафе устроили массовую драку с ножами

Массовая драка произошла в кафе в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Вечером 6 декабря в кафе одного из торговых центров собралась большая группа мужчин, которые что-то не поделили между собой. Словесная перепалка начала перерастать в драку, некоторые из участников полезли за ножами. Один из посетителей вытащил травматический пистолет и сделал предупредительный выстрел.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как после этого мужчина быстро покидают заведение. К приезду на место инцидента сотрудников полиции участники драки разбежались. Пострадавших нет.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В центре Москвы посетители кафе устроили массовую драку с ножами
В центре Москвы посетители кафе устроили массовую драку с ножами

Массовая драка произошла в кафе в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал 112. Вечером 6 декабря в кафе одного из …


Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю
Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю

Всемирный банк должен перестать выдавать кредиты Китаю, такое мнение высказал в пятницу, 6 декабря, президент США Дональд Трамп. Американский лидер …


Авербух раскритиковал запрет на исполнение четверных прыжков в короткой программе у женщин
Авербух раскритиковал запрет на исполнение четверных прыжков в короткой программе у женщин

03:16 Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух высказал мнение о запрете на использование четверных …


Украинский марш на Крым назвали провокацией
Украинский марш на Крым назвали провокацией

Сообщения об организации украинского марша в Крым являются «очередной провокацией». Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал заместитель председателя комитета …


Маск выиграл суд по делу о клевете в адрес дайвера
Маск выиграл суд по делу о клевете в адрес дайвера

Суд Лос-Анджелеса встал на сторону основателя Tesla и SpaceX Илона Маска в споре по делу о клевете в адрес дайвера …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты