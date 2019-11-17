В ЦИК Белоруссии отметили спокойную обстановку на парламентских выборах

Выборы в нижнюю палату парламента Белоруссии проходят спокойно. При этом ЦИК не исключает спорных ситуаций ближе к 20:00, когда по всей республике закроются избирательные участки, сообщила в воскресенье агентству «РИА Новости» глава ведомства Лидия Ермошина.

«Пока обстановка абсолютно спокойная, тем более что большая часть населения еще не проснулась. Я думаю, что активность и связанные с этим определенные споры, конечно же, будут нарастать по мере приближения к завершению голосования», — сказала Ермошина.

При этом она отметила, что в ночь перед выборами не было зафиксировано ни одного нарушения.

«Впервые за долгие годы в 8:00 не поступило ни одной жалобы от национального наблюдателя, что его не допускают к наблюдению. Потому что всегда были какие-то конфликты у местных наблюдателей с избирательными комиссиями. В этом году – нет», — заметила глава ЦИК.

Явка на 9:00 составила 37,14% избирателей. По данным ЦИК, наибольшая явка зафиксирована в Могилевской области, где проголосовали 41,36% избирателей. В Гомельской области на участки пришли 40,83% избирателей, Витебской – 38,63%, Минской – 39,60%. Брестской – 35,14%, Гродненской – 37,43%, Минске – 29,53% избирателей, внесенных в списки для голосования.

Ранее в этот же день Ермошина заявила, что власти будут жестко пресекать провокации на избирательных участках во время парламентских выборов и не позволят оказывать давление на членов избирательных комиссий.

Досрочные выборы в белорусский парламент стартовали 17 ноября в 8:00. Они должны были состояться в следующем году, однако в апреле президент страны Александр Лукашенко объявил, что выборы пройдут осенью, а в 2020 году граждане изберут главу государства.

Выборы в палату представителей проходят в Белоруссии 17 ноября. Гражданам предстоит избрать 110 депутатов. По последним данным, число кандидатов составляет 513 человек. В списки избирателей включены более 6,8 млн человек, из них около 1,3 млн проживают в Минске. По всей стране образовано более 5,8 тыс. участков для голосования. Для участия в мониторинге нынешних парламентских выборов аккредитовано более тысячи международных наблюдателей, что является рекордом для Белоруссии за последние десять лет.

Источник: Газета Известия