В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

В челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что ДТП произошло в Аргаяшском районе. Во время движения произошло лобовое столкновение автомобилей.
Помимо пяти жертв в аварии пострадал еще один человек. Обстоятельства случившегося выясняются.
22 июля сообщалось, что четыре человека стали жертвами аварии на трассе М4 «Дон».
Источник: Газета Известия
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