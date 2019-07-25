В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

25 июля 2019     11
В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

В челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что ДТП произошло в Аргаяшском районе. Во время движения произошло лобовое столкновение автомобилей.

Помимо пяти жертв в аварии пострадал еще один человек. Обстоятельства случившегося выясняются.

22 июля сообщалось, что четыре человека стали жертвами аварии на трассе М4 «Дон».

Источник: Газета Известия

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