В Челябинской области молодые семьи получили жилищные сертификаты

11 марта 2020     11
В Челябинской области молодые семьи получили жилищные сертификаты

В Нязепетровске и в Сатке Челябинской области 21 молодая семья получили жилищные сертификаты в рамках проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщается на сайте Министерства строительства и инфраструктуры региона.

Участники программы получат субсидию в размере одной трети от стоимости квартиры. Глава Челябинской области Александр Текслер поддержал инициативу. Он также высказал идею сократить по данной программе очереди в муниципалитетах до минимума.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

Источник: Лента.Ру

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