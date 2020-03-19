В Черногории сообщили о начале эвакуации россиян

19 марта 2020     17
В Черногории сообщили о начале эвакуации россиян

Первые 120 россиян вылетят из Подгорицы в Москву рейсом «Аэрофлота» в 23:00 (01:00 мск, 19 марта). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на аэропорт черногорской столицы.

«Самолет «Аэрофлота» прибывает из Москвы с двумя пассажирами, обратно доставит 120 человек. Дата и время отправки следующего самолета пока не назначены», — говорится в заявлении воздушной гавани.

На сайте аэропорта информации о рейсе нет.

Накануне российское посольство сообщило, что постоянно поддерживает контакт с властями Черногории для ускорения процесса эвакуации российских туристов, которые оказались фактически заперты в стране.

Дипломаты обеспечили россиян водой, медикаментами и всем необходимым. Возвращения на родину ожидают около 1,8 тыс. туристов из РФ, среди которых семьи с детьми и онкобольные.

При этом местные отели отказались размещать туристов без справок об отсутствии коронавируса, практически все рестораны в стране закрылись.

16 марта из-за коронавируса Черногория закрыла границы и ограничила международные авиаперелеты. Теперь все вывозные рейсы необходимо согласовывать с властями. Разрешения на эвакуацию россиян запросили «Аэрофлот», «Победа» и S7. Однако всем было отказано.

Подгорица пообещала выдать разрешение, если из Москвы в Тиват без билетов — за счет российских авиакомпаний — будут доставлены 50 черногорцев.

Российские авиакомпании запросили помощи у МИДа и Росавиации.

Изначально Москва запросила три рейса для вывоза россиян, но 18 марта Черногория разрешила только один.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву
Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву

01:05 Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву. Об этом информирует ТАСС …


Процесс по делу россиянина Никулина в США перенесли на 13 апреля
Процесс по делу россиянина Никулина в США перенесли на 13 апреля

01:17 Судебный процесс в Сан-Франциско по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, временно приостановили до 13 апреля. …


Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса
Эрдоган заявил о неготовности Запада к эпидемии коронавируса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о неготовности западных стран к эпидемии коронавируса в ходе пресс-конференции в Анкаре, передает РИА …


Звезду сериала «Кадетство» задержали за избиение врача
Звезду сериала «Кадетство» задержали за избиение врача

Российского актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача скорой помощи и оскорбление полицейских. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на …


Зеленский пожаловался на «кнопкодавство» в Раде
Зеленский пожаловался на «кнопкодавство» в Раде

Заразившийся коронавирусом депутат Верховной Рады Украины Сергей Шахов «голосовал» в парламенте во время отсутствия, заявил президент страны Владимир Зеленский в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты