В Чехии начали расследование после полета Boeing на одном двигателе

27 августа 2019     3
В Чехии начали расследование после полета Boeing на одном двигателе

Авиалайнер Boeing 737 чешской авиакомпании Smartwings прилетел из Греции в Прагу на одном двигателе. Управление воздушными гражданскими перевозками (УВГП) Чехии начало расследование инцидента, заявил в понедельник, 16 августа, представитель ведомства Витезслав Гезки.

Самолет с 170 пассажирами на борту вылетел с греческого острова Самос. Один из его моторов отказал во время полета над Эгейским морем, запустить двигатель вновь экипаж не сумел. Было принято решение снизить высоту и продолжить перелет.

Воздушное судно совершило благополучную посадку в пражском аэропорту, пассажиров, как стало известно, о поломке не предупредили. По словам Гезки, обычно при отказе одного из двигателей пилоты сажают лайнер в ближайшей воздушной гавани, передает «РИА Новости».

«Полет с одним мотором возможен, но могут возникнуть огромные проблемы, если вдруг откажет и второй мотор», — сказал представитель УВГП, уточнив, что в таком случае самолет фактически превращается в планер.

Как заявил представитель Smartwings Владимир Дуфков, опытный экипаж воздушного судна держал ситуацию под контролем на протяжении всего перелета.

15 августа во время вылета из московского аэропорта Жуковский в двигатели самолета Airbus A321 с 226 пассажирами попали птицы, из-за чего один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками. Экипаж сумел посадить лайнер на кукурузное поле в Раменском районе Подмосковья. Благодаря профессионализму пилотов жертв удалось избежать.

Источник: Газета Известия

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