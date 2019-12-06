В Чечне досрочно выполнили программу жилищного нацпроекта

В Чечне досрочно выполнили запланированную на текущий год программу по национальному проекту «Жилье и городская среда», сообщает агентство «ЧеченИнфо».

В республике реализуются программы «Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» и «Формирование комфортной городской среды». В их рамках были построены четыре школы и детский сад в Грозном и Курчалое.

Помимо этого в Гудермесском районе были построены многоквартирные дома для расселения граждан, проживавших в аварийном жилье. Также реконструированы 57 дворов и 34 общественные территории во всех муниципалитетах региона.

Работы по расселению граждан из аварийного жилья, ведущиеся с 2007 года, включены в национальный проект «Жилье и городская среда». В его рамках планируется, в частности, довести объем расселенного аварийного жилого фонда до 9,54 миллиона квадратных метров и переселить 530,9 тысячи граждан из непригодного жилья. Программа рассчитана до 2024 года.

Источник: Лента.Ру