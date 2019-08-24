В Чечне назвали седан из кортежа Путина слишком дорогим для Рамзана Кадырова

24 августа 2019     13
В Чечне назвали седан из кортежа Путина слишком дорогим для Рамзана Кадырова

В Чечне посчитали цену на российский седан Aurus Senat слишком высокой, чтобы автомобиль купил себе глава республики Рамзан Кадыров. Об этом Telegram-каналу «Подъем» сказал министр по нацполитике Чечни Джамбулат Умаров.

«Не знаю насчёт 18 млн рублей, — сказал Умаров. — Это кошмарные деньги, на зарплату сложно будет купить такой автомобиль».

«Кроме того, он считает, что в покупке Aurus может крыться провокация. Опять же, у журналистов возникнут вопросы: “А откуда у чиновников деньги?” — отметил министр. — Государство будет обеспечивать чиновников автомобилями за 18 миллионов рублей? Мне кажется, страна не в том состоянии, чтобы на такие дорогие автомобили нас сажать». Вместе с тем, Умаров сказал, что если у Кадырова появится такая возможность, он предпочтет ездить на отечественном автомобиле.

«Он — патриот отечественного автопрома. Есть люди, которые дарят ему автомобили. Если кто-то подарит ему эту машину, может быть, он и пересядет на нее».

В пятницу, 23 августа, стало известно, что цена седана Aurus Senat — 18 миллионов рублей. Об этом на открытии первого шоурума бренда в Москве заявил генеральный директор Aurus Адиль Ширинов.

Aurus — семейство автомобилей представительского и высшего класса для первых лиц государства, известное под проектным названием «Кортеж». Впервые автомобиль серии был представлен во время инаугурации президента России Владимира Путина в 2018 году.

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Источник: Лента.Ру

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