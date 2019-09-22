В Чечне разоблачили трех «колдунов»

22 сентября 2019     19
В Чечне разоблачили трех «колдунов»

В Чечне задержали двух женщин и одного мужчину, которых подозревают в колдовстве. Об этом 21 сентября сообщил ЧГТРК «Грозный».

В выпуске новостей рассказывается о «тете Зине», которую местные считали колдуньей и ходили к ней, чтобы решить проблемы, «навести порчу на недоброжелателей» и «помочь карьере». В эфире телеканала женщину отчитал имам.

В сюжете также утверждается, что «тетя Зина» кормила джиннов. Как пояснил корреспондент «Грозного», «существование джиннов, возможность контактировать и причинять вред другим с их помощью — неоспоримая в исламе истина».

Кроме того, в сюжете сообщалось об еще одной подозреваемой в колдовстве по имени Сапият. Как отметила корреспондент канала, вина лежит не только на ней, которая «без малейших раздумий предалась власти тех, кто сам на протяжении многих лет одержим нечистой силой», но и на мужчинах семьи, которой она принадлежит.

По информации агентства «Кавказский удел», ранее в сентябре жители Чечни поблагодарили главу республики Рамзана Кадырова за борьбу с колдовством в связи с тем, что полиция задержала местную жительницу, обвиняемую в оказании магических услуг.

В июле сообщалось, что результаты ВЦИОМ показали снижение у россиян веры в приметы, предсказания, колдовство, астрологические прогнозы и сверхъестественные явления. Согласно опросу, за 29 лет число россиян, которые верят в возможность лечения гипнозом, снизилось на 41% и составило 22%.

Источник: Газета Известия

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