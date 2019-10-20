В Чили вывели армию против протестующих из-за цен на метро

20 октября 2019     20
В Чили вывели армию против протестующих из-за цен на метро elmostrador.cl

Власти Чили мобилизовали армию для борьбы с протестующими против повышения цен на проезд в метрополитене. Видеозаписью с улиц Вальпараисо поделился мэр города Хорхе Шарп, ее публикует издание El Mostador.

На кадрах, снятых в темное время суток, вероятно, после наступления комендантского часа, колонны солдат быстро движутся по улицам. Снимающий также запечатлел, как несколько солдат избивают одного гражданского, хотя он не проявлял явной агрессии по отношению к ним. Мэр Шарп выступает на стороне протестующих. «Ответственность за эскалацию насилия и репрессий полностью лежит на нашем авторитарном правительстве», — сказал он и назвал происходящее агонией демократии.

Протесты в Чили начались в столице государства — Сантьяго и продолжаются уже неделю. Поводом стало повышение цен на проезд в метро с 800 до 830 песо (около трех рублей). По данным «Би-би-си», за это время в Сантьяго были арестованы около 300 человек, около 150 пострадали. В субботу, 19 октября, президент страны Себастьян Пиньера объявил 15-дневное чрезвычайное положение. Уже после этого протестующие подожгли супермаркет, погибли три человека.

Как пишет DW, позже президент отменил повышение тарифов, однако это не удовлетворило протестующих, поэтому по требованию главы национальной обороны генерал-майора Хавьера Итуррьягу дель Кампо в Сантьяго ввели комендантский час.

Источник: Лента.Ру

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