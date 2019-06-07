В Эстонии нашли клад в снаряде времен Российской Империи

7 июня 2019     13
В Эстонии нашли клад в снаряде времен Российской Империи

Эстонские саперы нашли в Пярнуском уезде 150-миллиметровый снаряд времен Первой мировой войны. Об этом сообщает ERR.

Отмечается, что в ходе ликвидации снаряда внутри вместо взрывчатого вещества обнаружили множество купюр, выпущенных в период с 1898-го по 1910-й. «Банкноты были в хорошем состоянии и не пострадали от выстрела. Всего было различных купюр на сумму около 5100 рублей», — рассказал главный сапер Олег Шапкин.

Как предположила директор департамента охраны памятников старины в сфере археологии Улла Кадакас, банкноты специально были спрятаны внутрь снаряда для защиты от потенциальной угрозы. По ее словам, местные жители и музеи региона займутся выяснением истории находки, которая представляет культурологическую ценность.

В начале мая Таллин отчитался о единственном золотом слитке в центробанке. Всего золотой запас Эстонии составляет 256 килограммов, однако большая часть драгметалла хранится за пределами страны в целях безопасности.

Источник: Лента.Ру

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