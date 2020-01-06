В Южной Корее произошло ДТП с десятками машин

6 января 2020     33
В Южной Корее произошло ДТП с десятками машин

Массовое ДТП произошло на востоке Южной Кореи. В результате инцидента пострадали восемь человек.

Как сообщает агентство Yonhap, всего столкнулось 41 транспортное средство. Возраст пострадавших от 30 до 60 лет. Они с легкими травмами доставлены в больницу.

Уточняется, что авария произошла в уезде Хапчхон провинции Южная Кёнсан (около 320 км к югу от Сеула) на трассе № 33.

По словам представителей полиции, наиболее вероятной причиной ДТП является так называемый черный лед. На рассвете в регионе выпало около 1 мм осадков, которые замерзли таким тонким слоем, что водители не заметили гололед.

В феврале прошлого года более 130 машин столкнулись в американском штате Висконсин из-за метели. В результате аварии один человек погиб и 71 был госпитализирован.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Убийство Сулеймани позволило цене на нефть пробить полугодовой максимум
Убийство Сулеймани позволило цене на нефть пробить полугодовой максимум

Стоимость нефти Brent впервые с мая превысила отметку в 70 долларов за баррель на фоне ситуации с убийством иранского генерала …


Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели
Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели

05:59 Около 30 студентов и 12 преподавателей получили ранения в результате беспорядков у Университета Джавахарлала Неру в столице Индии, передаёт …


В Южной Корее произошло ДТП с десятками машин
В Южной Корее произошло ДТП с десятками машин

Массовое ДТП произошло на востоке Южной Кореи. В результате инцидента пострадали восемь человек. Как сообщает агентство Yonhap, всего столкнулось 41 …


Трамп потребовал от Ирака заплатить за американскую базу и пригрозил санкциями
Трамп потребовал от Ирака заплатить за американскую базу и пригрозил санкциями

Дональд Трамп заявил, что войска США не покинут Ирак, пока ближневосточная страна не заплатит за американскую авиабазу. Его слова передает …


Капитан сборной Канады ударил российского хоккеиста клюшкой по лицу
Капитан сборной Канады ударил российского хоккеиста клюшкой по лицу

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Баррет Хэйтон в финальном матче чемпионата мира ударил клюшкой по лицу нападающего российской команды …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты