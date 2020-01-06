В Южной Корее произошло ДТП с десятками машин

Массовое ДТП произошло на востоке Южной Кореи. В результате инцидента пострадали восемь человек.

Как сообщает агентство Yonhap, всего столкнулось 41 транспортное средство. Возраст пострадавших от 30 до 60 лет. Они с легкими травмами доставлены в больницу.

Уточняется, что авария произошла в уезде Хапчхон провинции Южная Кёнсан (около 320 км к югу от Сеула) на трассе № 33.

По словам представителей полиции, наиболее вероятной причиной ДТП является так называемый черный лед. На рассвете в регионе выпало около 1 мм осадков, которые замерзли таким тонким слоем, что водители не заметили гололед.

В феврале прошлого года более 130 машин столкнулись в американском штате Висконсин из-за метели. В результате аварии один человек погиб и 71 был госпитализирован.

Источник: Газета Известия