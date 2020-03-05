В Японии заявили о недопустимости переноса Олимпиады-2020

5 марта 2020     9
В Японии заявили о недопустимости переноса Олимпиады-2020

Япония продолжает подготовку к летним Олимпийским играм-2020, отмена или перенос соревнований из-за коронавируса SARS-CoV-2 недопустимы для спортсменов. Об этом 5 марта заявила японский министр, ответственный за Олимпийские и Паралимпийские игры, Сэйко Хасимото.

«Отмена или отсрочка Игр неприемлемы. Мы должны создать атмосферу, при которой спортсмены смогли бы сосредоточиться на тренировках», — цитирует министра радиостанция KFGO.

Хасимото также отметила, что организаторы и Международный олимпийский комитет (МОК) продолжат сотрудничество.

Ранее министр допустила, что проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Японии могут быть перенесены с летних месяцев на конец года.

3 марта МОК призвал спортсменов продолжать подготовку к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Приверженность продолжать подготовку к Олимпиаде выражал также премьер-министр Японии Синдзо Абэ в конце февраля.

Вспышка SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 5 марта, инфицирование подтверждено у 93 090 человек, погибли более 3 тыс. заболевших.

По состоянию на 4 марта число заразившихся новым коронавирусом в Японии превысило 1 тыс. человек. В свою очередь, премьер страны не исключил введения режима чрезвычайной ситуации из-за распространения эпидемии.

Источник: Газета Известия

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