В Японии подожгли студию анимэ

Десять человек погибли в результате поджога студии по производству аниме в японском городе Киото. Об этом сообщает агентство «Киодо».

Факт смерти, согласно японским законам, могут подтвердить только медицинские специалисты. Около 40 человек пострадали.

По данным полиции, основная версия пожара — умышленный поджог. Сотрудники правоохранительных органов задержали 41-летнего мужчину, который разлил горючую жидкость внутри студии и поджег ее. Его мотивы пока неизвестны. Предполагаемый преступник получил травмы и доставлен в больницу.

Отмечается, что в настоящий момент пожар уже потушен. На опубликованным в соцсетях кадрах заметно, что студия располагается в трехэтажном здании. Сильнее всего пострадали второй и третий этажи. Очевидцы утверждают, что вперед началом пожара они слышали звук, похожий на хлопок.

Источник: Лента.Ру