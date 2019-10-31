В Японии произошел пожар в древнем замке из списка ЮНЕСКО

Древний замок, входящий в список всемирного наследия ЮНЕСКО, загорелся в японской префектуре Окинава. Об этом 30 октября сообщило общественное телевидение Японии.

Отмечается, что огонь охватил замок Сюри. В Сети распространилось видео пожара. Площадь возгорания не уточняется, однако на кадрах видно, что огонь поглотил почти все здание.

На месте происшествия работают более 10 пожарных расчетов. Данные о пострадавших пока не поступали.

Замок Сюри был построен в XIV веке.

В августе сообщалось, что в историческом жилом здании в центре Москвы произошел пожар.

Источник: Газета Известия